وزير الإسكان يلتقى قيادات قطاع مياه الشرب والصرف لاستعراض موقف الخدمات

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة.

وكلَّف الجزار، بالالتزام بعقد اجتماع أسبوعي لعرض الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع، سواء المتعلقة بتنقية مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها بتمويل من المنح والقروض.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، حسب بيان، أنه تم خلال الاجتماع، شرح المهام التي تنفذها الجهات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي –جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما يتعلق بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة).

وأشار مستشار وزير الإسكان للمرافق، إلى أنه تم عرض نبذة عامة عن المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها، حيث يجرى تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى 16 محطة بالخطة العاجلة بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم، ومن المقرر أن يصل إجمالي طاقة محطات التحلية حتى عام 2020، إلى 1.7 مليون م3/يوم، وهو ما يمثل 6.6 % من إجمالي الطاقة الانتاجية لمحطات مياه الشرب.

وأضاف: تم أيضاً عرض عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية المُمول من البنك الدولي، بجانب المشروعات التى يتم تمويلها من خلال التعاون الدولى، والمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن برنامج صرف صحي المناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، موضحاً أنه تم استعراض خطة الوزارة في ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاح.

كما عرض رئيسا الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، موجزا للموقف التنفيذى للمشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وتم استعراض خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، للتشغيل والصيانة.​