بالفيديو.. خالد الجندي: يجوز تقبيل يد الصالحين ولكن بشرط

كتبت - سماح محمد:

قال الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - إنه يجوز تقبيل أيدي العلماء والصالحين لصالحهم والعجائز، مشيرا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل يدا وقال "هذه اليد يحبها ورسوله".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع اليوم عبر فضائية "dmc": "تقبيل اليد ممكن أن يكون تعبديا ويكون بتوقيف من النبي مثل تقبيل الحجر الأسود، أو إحتراما وتوقيرا، مثل تقبيل يد الوالدين، أو تقبيل يد الصالحين، إن كان رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة، ولا يجوز العكس".