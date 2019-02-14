"تجارة عين شمس" تبدأ صالونها الثقافي باستضافة الشاعر عبدالعزيز جويدة

القاهرة - مصراوي:

تنظم كلية التجارة بجامعة عين شمس، الصالون الثقافي والفني الأول، في حضور خالد قدري عميد الكلية، وجيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمدرج النوري في الثانية عصرًا.

يستضيف الصالون الشاعر الكبير عبد العزيز جويدة، والمطرب بالأوبرا مصطفى الجندي، وعازف القانون الفنان محمد سعودي. ويدير الندوة ناهد عبد الحميد مدير ملتقي الهناجر الثقافي ومدير النشاط الفني والثقافي بوزارة الثقافة.​