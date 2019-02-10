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    "البحوث الإسلامية" ينعى واعظ وافته المنية وهو في طريقه لأداء عمله بـ"قنا"

    12:11 م الأحد 10 فبراير 2019
    "البحوث الإسلامية" ينعى واعظ وافته المنية وهو في طريقه لأداء عمله بـ"قنا"

    مجمع البحوث الإسلامية


    كتب- محمود مصطفى:

    نعى مجمع البحوث الإسلامية الشيخ محمد إسماعيل، واعظ عام بمركز قفط بمحافظة قنا، والذي وافته المنية أول أمس في حادث سيارة، وهو في طريقه لأداء خطبة الجمعة في أحد المساجد.

    وتقدم المجمع في بيان له الأحد، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ولزملائه بمنطقة وعظ قنا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.​

    مجمع البحوث الإسلامية محمد إسماعيل قنا حادث سيارة خطبة الجمعة

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