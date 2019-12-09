تبادلية مع الخط الأول.. أبرز 10 معلومات عن محطة مترو ماسبيرو

كتب- أسامة علي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزراء التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والإسكان، ومحافظ القاهرة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وينشر "مصراوي" أبرز 10 معلومات عن المحطة..

1- تدخل ضمن محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

2- محطة تبادلية مع الخط الأول (المرج – حلوان).

3- تقع على مساحة 3600 م2.

4- يبلغ عمقها 28 مترًا من سطح الأرض.

5- تتكون المحطة من 3 أدوار (منسوب الشارع – منسوب صالة التذاكر – منسوب الغرف الفنية).

6- إنشاء مبنى تجاري وإداري أعلى جسم المحطة، ليكون مصدرًا جديدًا لزيادة عائد الخط الثالث.

7- الأولوية لتسكين أصحاب المحلات الذين تمت أعمال نزع الملكية لمتاجرهم لتنفيذ المحطة.

8- المحطة تضم 4 من الشارع.

9- المحطة تضم أيضًا 13 سلم ثابت و13 متحرك.

10- يوجد في المحطة 2 أسانسير.​