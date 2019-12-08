أقل من 150 مترًا.. الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة لتمويل شراء الشقق السكنية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن المبادرة الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي تستهدف ضخ 50 مليار جنيه بفائدة 10% للوحدات الأقل من 150 مترا.

وأشار شكري خلال كلمته بمؤتمر مدن المستقبل في مصر، إن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري ستساعد شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في العثور على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، بجانب مساعدة المستثمرين أيضا في تنفيذ مشروعات أكثر والحفاظ على السيولة المالية لهم.

وأشار شكري إلى أن الفرص الاستثمارية في مصر أصبحت أفضل من العقود السابقة، لافتا إلى أن تطوير البنية التحتية حدث في مصر بشكل سريع جدا.