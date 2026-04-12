واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لزيارة الكنائس والايبارشيات بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، في مشهد يعكس عمق الروابط الوطنية وروح المحبة بين أبناء الشعب المصري.

ورافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية والدينية، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، وفضيلة الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب نواب البرلمان والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والأحياء، وممثلي الكيانات الشبابية والكشافة.

بدء الزيارات من أسيوط الجديدة

استهل محافظ أسيوط جولته بزيارة مركز خدمات الكاروز بمدينة أسيوط الجديدة التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ثم توجه إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الثورة بحي شرق أسيوط لتهنئة نيافة الأنبا دانيال مطران الأقباط الكاثوليك.

زيارة مطرانية أسيوط والكنيسة الإنجيلية

كما شملت الجولة زيارة مطرانية أسيوط بشارع النميس لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم، إلى جانب زيارة الكنيسة الإنجيلية الثانية حيث قدم المحافظ التهنئة للقس رفيق ثابت وشعب الكنيسة.

وخلال كلمته، أكد اللواء محمد علوان أن الاحتفال بعيد القيامة يأتي وسط أجواء يسودها الترابط والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن هذه القيم تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع التلاحم الوطني في صدارة أولوياتها.

إشادة بوحدة المصريين والاحتفال بالعيد القومي

وأشار المحافظ إلى متانة العلاقات التي تجمع المصريين، معربًا عن سعادته بمشاركة المواطنين هذه المناسبة، خاصة مع اقتراب الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 18 أبريل، إحياءً لذكرى انتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799.

دعوة لمواصلة العمل ومواجهة التحديات

وأكد محافظ أسيوط أن الشعب المصري قادر على تجاوز التحديات بفضل وحدته، مشددًا على أهمية مواصلة العمل بإخلاص لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا للأمن والسلام.

من جانبهم، أعرب رجال الدين عن تقديرهم لزيارة المحافظ، مؤكدين أنها تعكس عمق العلاقات الوطنية وحرص القيادة التنفيذية على مشاركة المواطنين في مختلف مناسباتهم.

الأنبا بيسنتي: رسالة محبة ووطنية

وأكد نيافة الأنبا بيسنتي أن زيارة محافظ أسيوط تمثل رسالة محبة حقيقية وتجسد روح المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن.

الأنبا دانيال: ترسيخ قيم التآخي

كما أعرب نيافة الأنبا دانيال عن سعادته بالزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء المجتمع.

وأشار نيافة الأنبا يوأنس إلى أن الزيارة تعكس قوة الروابط التاريخية بين المصريين، مؤكدًا أن وحدة الصف تمثل حجر الأساس لاستقرار الوطن.

القس رفيق ثابت: دعم للانتماء الوطني

ومن جانبه، ثمّن القس رفيق ثابت زيارة المحافظ، مؤكدًا أنها تدعم روح الانتماء وتعكس اهتمام الدولة بمشاركة المواطنين أفراحهم.

برقيات تهنئة وتكليفات خدمية

وكان محافظ أسيوط قد بعث برقيات تهنئة لعدد من قيادات الكنائس والطوائف المسيحية، كما كلف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين الإنارة بمحيط الكنائس، لضمان أجواء مناسبة للاحتفالات.