إعلان

البابا تواضروس: القيامة أوجدت الرجاء وأسقطت عبارة “مفيش فايدة”

كتب : مصراوي

03:05 م 12/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    البابا تواضروس
  • عرض 3 صورة
    البابا تواضروس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم، عددًا من الآباء الأساقفة والكهنة والأراخنة والشعب، وذلك للتهنئة بعيد القيامة المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

ولفت قداسته، خلال حديثه إلى مهنئيه، إلى أن عيد القيامة هو عيد الأعياد، نحتفل به لمدة خمسين يومًا وكأن هذه الخمسين يومًا يوم واحد ممتد، تبدأ بعيد (القيامة) وتنتهي بعيد (العنصرة). كما أننا نحتفل بالقيامة يوميًّا في صلاة باكر، ونحتفل بها أسبوعيًّا كل يوم أحد وشهريّا يوم ٢٩ من الشهر القبطي.

وأشار قداسة البابا، إلى أنه إذا كانت حياة الإنسان تتراوح بين التفاؤل والتشاؤم فإن من يعيش بالقيامة يضاف إلى إليه بعد جديد وهو الرجاء، لأن فعل القيامة الأصيل أوجد لنا رجاء وأسقط عبارة "مفيش فايدة"، لذا يجب أن تكون إنسان القيامة تسبح مع الكنيسة قوموا يا بني النور وتعيش في كل حياتك برجاء في أعمالك وقراراتك وكلامك

ودعا الحضور، على أن يكونوا دومًا حاملين الرجاء ويقدمونه للآخرين مشددًا على ألا ييأسوا كآباء وخدام من توبة الآخرين ولا يخرج منهم كلامًا محبطًا بل يهتمون بالتشجيع، مذكرًا بأن كلمة "إنجيل" الأخبار السارة.

وحرص قداسة البابا طوال الوقت على الالتقاء بكل أبنائه الذين أتوا للتهنئة وباركهم ووزع عليهم بعض الحلوى والهدايا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس عيد القيامة المقر البابوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

