علقت الفنانة ألفت عمر على واقعة انتحار "فتاة الإسكندرية" بسنت سليمان، التي ألقت بنفسها من الطابق الثالث عشر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

تعليق ألفت عمر على انتحار بسنت سليمان

وكتبت ألفت، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام": "مين بسنت؟ وإيه حكايتها؟ وليه بنت زي القمر في عز شبابها وجمالها تعمل في نفسها كده وعلى الهوا، وعندها بنات كمان.. لا إله إلا الله، أنا مصدومة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال.. رفقًا بالقوارير يا عالم".

تفاصيل واقعة بسنت سليمان

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام فتاة تُدعى بسنت سليمان بتوثيق لحظاتها الأخيرة فجر اليوم الأحد، قبل سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث عشر بمنطقة سموحة في الإسكندرية.

آخر أعمال ألفت عمر

يذكر أن ألفت عمر شاركت في موسم رمضان 2026 في مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، عصام السقا، رحمة محسن، طارق دسوقي، انتصار، محمود البزاوي.

