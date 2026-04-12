محافظ القليوبية يهنئ الأنبا مكسيموس بعيد القيامة -صور

كتب : أسامة علاء الدين

04:14 م 12/04/2026
أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، زيارة إلى مطرانية بنها وقويسنا وتوابعهما، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

حضور قيادات تنفيذية وأمنية

رافق المحافظ خلال الزيارة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والعقيد محمد عبد السلام نائب المستشار العسكري، إلى جانب رئيس مدينة بنها وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


أكد المحافظ خلال اللقاء اعتزازه بوحدة وتماسك الشعب المصري، مشيرًا إلى أن القليوبية تقدم نموذجًا في التلاحم الوطني خلال المناسبات الدينية والوطنية، داعيًا الله أن يديم على مصر الأمن والاستقرار.

تقدير متبادل

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا مكسيموس عن تقديره للزيارة، مثمنًا ما تعكسه من مشاعر محبة وتآخي بين أبناء الوطن، ومتمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار.

