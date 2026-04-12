وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات والهيئات التابعة لها، بتطبيق حزمة من الإجراءات المشددة داخل مقار العمل، تستهدف تحقيق خفض كبير في معدلات الاستهلاك قد يصل إلى نحو 50% في بعض البنود التشغيلية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدام الطاقة داخل القطاع الحكومي.



وبحسب مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن التعليمات الصادرة إلى شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تقضي بضرورة الالتزام الصارم بتقليل الإضاءة داخل المباني الإدارية إلى الحد الأدنى اللازم، مع الاعتماد على الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار، وغلق الأنوار غير الضرورية فور انتهاء ساعات العمل الرسمية.

إجراءات ترشيد الكهرباء حتى 50%

نوه المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى مصراوي، أن الإجراءات تتضمن إلزام العاملين بترشيد استخدام أجهزة التكييف وضبط درجات الحرارة عند مستويات مناسبة، مع تقليل ساعات التشغيل، إلى جانب منع تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك داخل المكاتب مثل الغلايات والسخانات الكهربائية، والتشديد على فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة والمكاتب عقب انتهاء العمل وعدم تركها في وضع الاستعداد.

كما تضمنت التوجيهات أيضًا تحديد مواعيد صارمة لغلق المباني الإدارية في موعد أقصاه الساعة السادسة مساءً، وعدم السماح باستمرار التشغيل إلا في حالات الضرورة، مع تنظيم استخدام السيارات الحكومية وتقليل معدلات التشغيل غير الضرورية، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والطاقة.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة التشغيل داخل الشركات التابعة، وتقليل الفاقد في استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع استمرار أعمال المتابعة والرقابة الدورية لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة العام نحو ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الطاقة داخل مؤسساتها، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء واستدامة التغذية الكهربائية بكفاءة عالية.

جاءت أبرز الإجراءات كالتالي:

- خفض الإضاءة داخل المباني الإدارية إلى الحد الأدنى اللازم، مع الاعتماد على الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار.

- الالتزام بغلق الأنوار والأجهزة غير الضرورية فور انتهاء ساعات العمل الرسمية.

- تحديد موعد أقصى لغلق المباني الإدارية الساعة السادسة مساءً، وعدم تشغيلها خارج المواعيد إلا للضرورة.

- ترشيد استخدام أجهزة التكييف وضبطها على درجات حرارة معتدلة وتقليل ساعات التشغيل.

- منع استخدام الأجهزة كثيفة الاستهلاك داخل المكاتب مثل الغلايات والسخانات الكهربائية.

- فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة والمكاتب بعد انتهاء العمل، وعدم تركها على وضع الاستعداد (Standby).

- تنظيم استخدام السيارات الحكومية وتقليل التشغيل غير الضروري، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والطاقة.

- تعزيز أعمال المتابعة والرقابة الدورية داخل الجهات التابعة لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

