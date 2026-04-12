وزير الدفاع يكرم قادة أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارًا من يناير 2026

كتب : محمد سامي

12:26 م 12/04/2026
    وزير الدفاع يكرم قادة أوفوا العطاء بالقوات المسلحة (2)
    وزير الدفاع يكرم قادة أوفوا العطاء بالقوات المسلحة (3)
    وزير الدفاع يكرم قادة أوفوا العطاء بالقوات المسلحة (5)
    وزير الدفاع يكرم قادة أوفوا العطاء بالقوات المسلحة (1)

شهد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارًا من يناير 2026.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر، بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لما قدموه من جهود مخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين، كلمة وجه خلالها الشكرً والإمتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من جميع أوجه الرعاية والإهتمام، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا برجالها نموذجًا فريدًا فى التضحية بالغالى والنفيس دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر، تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق وإخلاص.

وأشاد بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجًا يُحتذى به فى تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة وإقتدار، مشيرًا إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية الراسخة.

وقدم التحية لأسر القادة المكرمين على ما تحملوه من عبء المسئولية الأُسرية وتنشئة الأبناء على المبادئ والقيم المصرية الأصيلة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانًا للتضحية والعطاء لخدمة الوطن والذود عن ترابه المقدس.

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد

العقارب السامة تلدغ مواطنَين في الوادي الجديد
أخبار المحافظات

العقارب السامة تلدغ مواطنَين في الوادي الجديد
ما مدة صلاحية البيض المسلوق وكيفية تخزينه بشكل آمن؟
نصائح طبية

ما مدة صلاحية البيض المسلوق وكيفية تخزينه بشكل آمن؟
إلهام شاهين تستنكر هذا السؤال وتتحدث عن مشاركتها في مسلسل قلب شمس
مسرح و تليفزيون

إلهام شاهين تستنكر هذا السؤال وتتحدث عن مشاركتها في مسلسل قلب شمس
وزيرة تعلق على واقعة الانتحار بالإسكندرية: "الأمان اغتيل بين التعنت والحاجة"
أخبار مصر

وزيرة تعلق على واقعة الانتحار بالإسكندرية: "الأمان اغتيل بين التعنت والحاجة"

موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة تدريجي والقاهرة تسجل 29 درجة
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية