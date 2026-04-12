شهد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارًا من يناير 2026.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر، بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لما قدموه من جهود مخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين، كلمة وجه خلالها الشكرً والإمتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من جميع أوجه الرعاية والإهتمام، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا برجالها نموذجًا فريدًا فى التضحية بالغالى والنفيس دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر، تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق وإخلاص.

وأشاد بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجًا يُحتذى به فى تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة وإقتدار، مشيرًا إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية الراسخة.

وقدم التحية لأسر القادة المكرمين على ما تحملوه من عبء المسئولية الأُسرية وتنشئة الأبناء على المبادئ والقيم المصرية الأصيلة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانًا للتضحية والعطاء لخدمة الوطن والذود عن ترابه المقدس.