مد معرض الزهور حتى نهاية مايو.. وإعفاء العارضين من الرسوم

تصوير- محمد معروف.

افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بشكل جزئي اليوم الأحد، وذلك احتفالًا بشم النسيم.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على استقبال المواطنين والزوار احتفالًا بأعياد شم النسيم، لإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالمعرض، والمتحف بعد أعمال التطوير.

افتتاح معرض زهور الربيع احتفالًا بشم النسيم

يأتي هذا الافتتاح الجزئي للمعرض، كمرحلة أولى تسبق الافتتاح الرسمي والمقرر له يوم الخميس 16 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة، أن معرض زهور الربيع هذا العام يشهد طفرة نوعية من حيث التنظيم والتنوع، حيث لا يقتصر فقط على عرض الزهور والنباتات النادرة، بل يمثل منصة لدعم أصحاب المشاتل والمنتجين.

وأشار إلى أن اختيار المتحف الزراعي لاستضافة المعرض يعكس الرغبة في ربط الحاضر بالماضي وإبراز الهوية الزراعية المصرية في أبهى صورها وسط أجواء احتفالية تليق بالشعب المصري.

