"بكيت من الصدمة".. كامل الوزير يكشف عن رسالة السيسي مع حفر أنفاق الإسماعيلية (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ماكينة حفر أنفاق الإسماعيلية تعطلت في أول يوم عمل، ما أصابه بصدمة كبيرة.

وأضاف الوزير خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى: "مع ناتج الحفر كان طالع الفايبر، راح على محطة فصل المكونات قفل المصافي الخاصة بالماكينة، وتعطلت في أول يوم، وصعبت عليا نفسي وبكيت من الصدمة لأن الناس تعبانة في الشغل".

وواصل: "فجر هذا اليوم، لقيت الرئيس (السيسي) بيتصل بعد صلاة الفجر وكان يتابع معنا لحظة بلحظة، لما لقاني زعلان قالي: زعلان ليه؟ وحياة دموعك يا كامل ربنا هيوفقنا وهننجح، وفعلا ربنا وفقنا بإصرارنا وعزيمنا ".