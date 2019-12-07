تبدأ اليوم.. الأرصاد: أمطار على القاهرة الاثنين والصغرى 10 درجات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجورية، إن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة تكون مائلة للدفء خلال ساعات النهار، في ظل وجود انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل حيث يصل الفارق بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى لـ10 درجات بشكل متوسط على أغلب الأنحاء.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم السبت، تظهر الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر وتتلاشى عند التاسعة صباحا، كما تتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتابع: تستمر فرص سقوط الأمطار غدا الأحد على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحري، قد تمتد إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل.

وأوضح أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية متوسطها 22 درجة، والقاهرة 22، وشمال الصعيد 22 درجة، وجنوب الصعيد 24 درجة، بينما تصل درجات الحرارة الصغرى من 13 وحتى 15 درجة على أغلب الأنحاء.