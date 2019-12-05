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ترخيص وخط سير.. مدبولي يكلف بمواجهة "التوك توك المخالف"

03:46 م الخميس 05 ديسمبر 2019
ترخيص وخط سير.. مدبولي يكلف بمواجهة "التوك توك المخالف"

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بانضباط الشارع المصري، ومواجهة ظاهرة "التوك توك المخالف"، من خلال تحديد خط سيرها وترخيصها والتأكد من وجود رخصة قيادة لسائقي تلك المركبات.

جاء ذلك في اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد، اليوم الخميس.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، ضرورة تطوير ودعم دور مكاتب الشكاوى بالمحافظات لتلعب دوراً هاماً خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية، والاهتمام بمتابعة مشروع "حياة كريمة"، الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين الخدمات بعدد من القرى، حيث أن هذا المشروع مسئولية كاملة لكل محافظ، كما وجه بالاهتمام بالخدمات المميكنة للمواطنين.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء توك توك

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