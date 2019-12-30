لجنة انضباط ومواجهة حرق الأسعار.. 8 قرارات لـ"شركات السياحة" في الجمعية العمومية

كتب– يوسف عفيفي:

قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن هناك اهتمام حقيقي وملموس من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصناعة السياحة، مشيرًا إلى حسم الكثير من الملفات والقرارات التي تم اتخاذها بتدخل مباشر وقوي من رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التي انعقدت اليوم الأحد، برئاسة حسام الشاعر رئيس الغرفة، وحضور مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات وجميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأوضح الشاعر، أن الكثير من القرارات التي طالب بها القطاع ومنذ عقود تحققت الفترة الأخيرة والتي تعد العصر الذهبي لدعم ومساندة صناعة السياحة، مشيدا بدور الدولة في إنشاء بوابة العمرة المصرية وقصر تنظيم الرحالات على شركات السياحة.

وناقشت الجمعية، تقرير مجلس الإدارة عن العام المنقضي وأقرت الميزانية العامة للغرفة، موجهة الشكر إلى مجلس الإدارة على ما حققه من إنجازات عديدة خلال هذا العام في مقدمتها بوابة العمرة المصرية.

واتخذت الجمعية العمومية، عدة قرارات مهمة منها زيادة المخصصات للتدريب، وتنويع برامج التدريب لتشمل كافة الأنشطة السياحية، والاستعانة بخبرات متميزة بتلك الدورات على أن تشمل أصحاب شركات السياحة وجميع العاملين بالشركات.

وأكد رئيس الغرفة، أن المجلس لا يبخل مطلقًا على التدريب إيمانًا بأهميته في رفع مستوى الجودة السياحية، مشيرًا إلى أنه تم خلال العام المنصرم، تخصيص أكبر ميزانية في تاريخ الغرفة للتدريب، بجانب أكبر موازنة لدعم مشاركة شركات السياحة في المعارض والمؤتمرات الدولية لزيادة النمو السياحي.

وقررت الجمعية، تشكيل لجنة انضباط لأول مرة بالغرفة من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لتحقيق الانضباط والقضاء على أي أحداث أو تجاوزات مهنية وأخلاقية تحدث الفرقة داخل الشركات وتفتيت وحدتهم، وتكليف اللجنة بوضع لائحة جزاءات يتم تطبيقها.

كما وافقت الجمعية، على بدء وضع ضوابط حاسمة لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار التي تضر بالاقتصاد القومي ومصالح الشركات وتوقيع جزاءات رادعة على المخالفين، بجانب وضع ضوابط لمواجهة عمل السماسرة والخرتية في تنظيم الرحلات السياحية وبما يضر بسمعة مصر السياحية بالخارج، كما تم تكليف المجلس بوضع آلية لعمل الشركات طبقا للتطورات التكنولوجية الحديثة وآليات التسويق الإلكتروني.

ووجهت الجمعية، شكرها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندته لصناعة السياحة والدعم اللامحدود والغير مسبوق الذي تقدمه الدولة للسياحة بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، مؤكدة مساندتها الكبرى لجهود الرئيس وسياسته الداخلية التي حققت الأمن والاستقرار بمصر والتطوير والتحديث الذي تشهده كل بقاع مصر لتحقيق تنمية شاملة غير مسبوقة وبما يصب في تحقيق صالح صناعة السياحة، بجانب سياسة مصر الخارجية التي يتبناها الرئيس والتي أعادت مصر لمكانتها إقليميا ودوليا وساهمت في التحسين الكبير لصورة مصر بالخارج لتصبح محط إعجاب العالم كله، مشيرة إلى أن هذه النجاحات الخارجية والداخلية ساهمت بشكل كبير في تحقيق صناعة السياحة نجاحات غير مسبوقة.

ووجهت الجمعية أيضًا، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لدعمه الكبير للسياحة وتبنيه عدة قرارات مهمة أخرها إنشاء بوابة العمرة المصرية وقصر تنظيم الرحالات على شركات السياحة.

كما وجهت الشكر إلى الدكتورة رانيا النشاط وزيرة التعاون الدولي على الفترة التي تولت فيها مسئولية وزارة السياحة والتي شهدت تحقيق إنجازات عديدة بفضل التعاون الكبير بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص، كما رحبت الجمعية بتولي الدكتور خالد العناني مسئولية السياحة بجانب الآثار، معربين عن ثقتهم في استمرار الإنجازات مع الوزير الجديد والذي تربطه علاقات متميزة بالقطاع السياحي بجانب خبراته السياحية السابقة.