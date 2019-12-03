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الربان وليد عوض: ميناء دمياط أول ميناء في إفريقيا يمد السفن بالكهرباء

12:43 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
الربان وليد عوض: ميناء دمياط أول ميناء في إفريقيا يمد السفن بالكهرباء

ميناء دمياط

كتب- محمد عاطف:

قال الربان وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط: يعد ميناء دمياط هو أول ميناء متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات الجودة والسلامة المهنية، ومتوافق مع المدونة الدولية والمرافق المينائية وأول ميناء في افريقيا يطبق مد السفن الموجودة بالميناء بالكهرباء، وتبلغ مساحته 11,8 مليون متر.

وأضاف عوض: الميناء مفتوح للملاحة طوال العام حتى في أوقات النوات، وقد صلت الطرق البرية إلى 22 كم طرق برية، منها طرق تصل إلى قلب الدلتا، وبلغ إجمالي الأرصفة الحالية 6 أرصفة، كما أضفنا صومعة جديدة لحفظ الغلال ليصل عدد إجمالي صوامع الغلال إلى 7 محطات لتداول البضائع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عددًا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، وعددًا من الوحدات السكنية ومركزًا للتعليم المدني، وفندق اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم في منطقة الدلتا.

ميناء دمياط إفريقيا سفن الكهرباء

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