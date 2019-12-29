أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

بتكلفة نصف مليار جنيه.. الكهرباء تعلن موعد الربط مع السودان

07:45 م الأحد 29 ديسمبر 2019
بتكلفة نصف مليار جنيه.. الكهرباء تعلن موعد الربط مع السودان

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر

كتب- محمد غايات:

أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، اليوم الأحد، موعد تشغيل الربط الكهربائي مع السودان، في مشروع تصل تكلفته إلى 509 ملايين جنيه.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن الوزير قوله إن مصر والسودان سيبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير المقبل، بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات.

وأوضح شاكر، على هامش مؤتمر الأهرام السنوي تحت شعار "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو"، أن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه، ولمسافة ألف كيلومتر.

وزير الكهرباء الربط الكهربائي محمد شاكر

الخبر التالى:

وزير التنمية المحلية: متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" كل أسبوع
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:النائب العام يأمر بحبس المتسبب في موت 23 شخصًا في حادث تصادم بورسعيد