تنفيذ أعمال الحفر لـ79 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي المميز برشيد الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ أعمال الحفر لعدد 79 عمارة ضمن مشروع"الإسكان الاجتماعي المميز"بمدينة رشيد الجديدة، مضيفاً أنه تم البدء أيضاً في تنفيذ أعمال الأساسات للعمارات بمشروع "صواري - منطقة غرب كارفور" بمحافظة الإسكندرية، وكذا أعمال الطرق بالمنطقة.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، والمشرف على منطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحفر وتوريد طبقة الإحلال، وتوفير المعدات اللازمة لأول مجموعة من العمارات السكنية نموذج "الإسكان الاجتماعي المميز" كمرحلة أولى، بإجمالي ١٨٩٦ وحدة (٧٩ عمارة) بالمشروع، وذلك ضمن خُطة المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة.

وأضاف إبراهيم، في بيان اليوم، أنه فيما يتعلق بمشروع"صواري – غرب كارفور": تم صب عدد ٤٠٠ خازوق ضمن أعمال أساسات العمارات بالمرحلة الأولى من المشروع بعدد ١٥ برجاً سكنياً، وكذا البدء في تنفيذ أعمال الطرق، حيث تم توقيع الطرق مساحياً بالكامل، وكذا قطع طرق المرحلة العاجلة وصولاً لمنسوب تأسيس الطريق، وكذا تنفيذ أعمال طبقة التدعيم" طبقة أولي" (بطول ١ كم) بالمنطقة.

وأشار المشرف على منطقة"غرب كارفور"، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الجسات الاسترشادية بنسبة ٦٠ % للأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، تمهيداً لاستكمال الدراسات التصميمية بالمشروع، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار تطوير الأراضى الواقعة بالنطاق التنموى لمحور المحمودية، وسبل استغلالها بالشكل الأمثل، بما يوفر الأنشطة المختلفة (سكنية – تجارية – إدارية – وغيرها) لخدمة سكان محافظة الإسكندرية، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة.