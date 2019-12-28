أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد 29 ديسمبر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأحد، موضحا أن الأحوال الجوية مستقرة إلى حد كبير، وليس هناك ما يخض أو يقلق المواطنين، مشيرا إلى أن شعور المواطنين بالصقيع والبرودة الشديدة يرجع لوجود هواء جاف.

وأوضح شاهين لمصراوي أن هناك احتمالات لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري، بالإضافة إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على أقصى غرب البحر المتوسط، مع ظهور شبورة مائية خفيفة تقل رؤيتها في الصباح الباكر، مشيرا إلى وجود نشاط محدود لرياح جنوبية والرطوبة فيها ضعيفة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بدرجتين، على أن تصل لـ 18 درجة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتصل لـ19 درجة على شمال الصعيد، ومن 21 ـ 22 درجة على جنوب الصعيد، لافتا إلى أنها ستكون شديدة البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر وتنخفض لـ 11 درجة، على أن تتراوح من 17 ـ 18 درجة خلال الأربعة الأيام المقبلة.

ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أماكن سقوط الأمطار، والقيادة بهدوء بسبب انخفاض الرؤية، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، ومعتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح تنشط على أغلب الأنحاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.