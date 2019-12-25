الأمطار متواصلة.. الأرصاد تعلن تفاصيل عدم اسقرار الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

التخصيص بالقرعة بعد 20 يوما.. 15 معلومة عن حجز شقق الإسكان في القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد استمرارًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي بدأت أمس الثلاثاء، وتستمر حتى الجمعة المقبل على أغلب الأنحاء.

وأضاف شاهين، لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أن ذروة سقوط الأمطار تكون اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، على السواحل الشمالية خاصة الإسكندرية وبلطيم ومطروح ومحافظات الدلتا مثل كفر الشيخ والبحيرة، لافتًا إلى أن الأمطار ستكون متوسطة إلى خفيفة على القاهرة وشمال الصعيد غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون بين متقطعة ومتواصلة أحيانا، بينما على الإسكندرية سيكون عدد الساعات المتواصلة أكثر من المتقطعة.

وتابع: الرياح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق، خاصةً على السواحل الشمالية الغربية، ومداخل القاهرة والطرق الصحراوية والطرق المكشوفة والمدن الجديدة، حيث يقل مستوى الرؤية الأفقية، كما تتسبب الرياح في اضطراب شديد في حركة الملاحة في البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الامواج لـ5 أمتار في العمق، ويجب وقف الأنشطة البحرية في البحر المتوسط.

ونصح كبار السن والأطفال وأمراض الصدر خاصة الساكنين في المدن الجديدة، بعدم التعرض المباشر للأماكن المكشوفة والمفتوحة والطرق الصحراوية نظرًا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.​