السيسي: "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي من ذوي القدرات الخاصة"

قافلة مساعدات من المصريين بالخارج إلى مملكة ليسوتو في ضوء رئاسة مصر

بدء البرنامج الثاني لمبادرة "مصر أمانة بين إيديك" في بورسعيد

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جانبًا من مشاركة الرئيس في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي عقدت اليوم بمركز المنارة.

وقال الرئيس: "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية قادرون باختلاف، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات".