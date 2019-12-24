السيسي: "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي من ذوي القدرات الخاصة"
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جانبًا من مشاركة الرئيس في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي عقدت اليوم بمركز المنارة.
وقال الرئيس: "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية قادرون باختلاف، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات".
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