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الأزهر يهنئ الإخوة المسيحيين وبابا الفاتيكان بأعياد الميلاد

07:29 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الأزهر يهنئ الإخوة المسيحيين وبابا الفاتيكان بأعياد الميلاد

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بخالص التهاني إلى البابا فرنسيس باب الكنيسة الكاثوليكية، وجميع الإخوة المسيحيين في كل أنحاء العالم بمناسبة احتفالهم بأعياد الميلاد السعيدة، متمنيا أن تعاد هذه المناسبة على جميع الإخوة المسيحيين بالسعادة، وعلى العالم أجمع بالأمن والسلام.

وأكد الأزهر في بيان له الثلاثاء، متانة العلاقات الإسلامية المسيحية، خاصة في ظل الجهود التي يبذلها الإمام الطيب والبابا فرنسيس من أجل تعزيز جسور الحوار والتواصل بين كل الأديان والثقافات، وترسيخ قيم السلام والعيش المشترك بين الشعوب والمجتمعات، وهو ما يعكسه توقيع الجانبين لأهم وثيقة تعايش في العصر الحديث وهي وثيقة الأخوة الإنسانية، واستمرار التنسيق والتعاون بينهما من أجل تفعيل بنود الوثيقة على أرض الواقع من خلال اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

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