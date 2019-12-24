أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

لقاء مفتوح لمصطفى الفقي في مكتبة الاسكندرية

11:30 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
لقاء مفتوح لمصطفى الفقي في مكتبة الاسكندرية

الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية

كتب- محمد عاطف:

ينظم قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية احتفالية ثقافية يلتقي خلالها الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، بجمهور مدينة الثغر من المبدعين والإعلاميين والمهتمين بالثقافة، في نقاش مفتوح حول العمل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

وتشهد الاحتفالية تكريم عددًا من رموز الثقافة والإبداع وتختتم بحفل موسيقي يقوده الفنان المايسترو راجح داوود.

وصرح الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية تولي أهمية خاصة إلى العمل الثقافي والإبداعي بمدينة الإسكندرية وتضعه ضمن أولوياتها، وتعتبره مكتبة الإسكندرية في تواصلها الجغرافي والثقافي مع المدينة جزءً لا يتجزأ من رسالتها الثقافية والتنويرية في المجتمع المصري.

وقال الفقي: إذا كانت مكتبة الإسكندرية تقدم خدماتها الثقافية في أماكن كثيرة داخل مصر بالتوازي مع رسالتها الدولية فإنها تعمل على دعم العمل الثقافي في مدينة الإسكندرية التي تحمل المكتبة اسمها.

مصطفى الفقي مكتبة الإسكندرية الإسكندرية راجح داوود

الخبر التالى:

عزل راكب مصري قادم من الخرطوم للاشتباه في إصابته بالملاريا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة تقرر إيقاف مرتضى وفرج عامر