لقاء مفتوح لمصطفى الفقي في مكتبة الاسكندرية

كتب- محمد عاطف:

ينظم قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية احتفالية ثقافية يلتقي خلالها الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، بجمهور مدينة الثغر من المبدعين والإعلاميين والمهتمين بالثقافة، في نقاش مفتوح حول العمل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

وتشهد الاحتفالية تكريم عددًا من رموز الثقافة والإبداع وتختتم بحفل موسيقي يقوده الفنان المايسترو راجح داوود.

وصرح الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية تولي أهمية خاصة إلى العمل الثقافي والإبداعي بمدينة الإسكندرية وتضعه ضمن أولوياتها، وتعتبره مكتبة الإسكندرية في تواصلها الجغرافي والثقافي مع المدينة جزءً لا يتجزأ من رسالتها الثقافية والتنويرية في المجتمع المصري.

وقال الفقي: إذا كانت مكتبة الإسكندرية تقدم خدماتها الثقافية في أماكن كثيرة داخل مصر بالتوازي مع رسالتها الدولية فإنها تعمل على دعم العمل الثقافي في مدينة الإسكندرية التي تحمل المكتبة اسمها.