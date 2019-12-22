مدبولي يلتقي فريق الشباب المكلّف بمتابعة المشروعات بمجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فريق الشباب المٌكلف بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، التي يجري العمل عليها في المحافظات، وبحث معهم خطط وآليات المتابعة، الخاصة بتنفيذ المشروعات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء لفريق المتابعة، الذي يضم نخبة من الشباب المتميزين في مختلف التخصصات، تقديره لعمل الشباب، وثمّن ما يبذلونه من جهود، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة للمشروعات المختلفة التي تتم في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف مدبولي للشباب: "أريد منكم متابعة للمشروعات المختلفة التي بدأ تنفيذها، وعليكم النزول إلى المواقع للتأكد من نسب التنفيذ، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن أجل ذلك ساتواصل بصورة مباشرة معكم لمتابعة المشروعات، والإطلاع على التحديات المختلفة، والعمل على حل المشكلات والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة وحل التشابكات بينها".

واستعرض كل عضو في الفريق، المهام المكلّف بها، والمشروعات التي يتولى متابعتها في المحافظات المختلفة.