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بهاء أبو شقة يدّشن مبادرة "الوفد مع الرياضة"

09:10 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
بهاء أبو شقة يدّشن مبادرة "الوفد مع الرياضة"

المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، تدشين مبادرة "الوفد مع الرياضة"، مشيرًا إلى أن ارتفاع هامة الرياضة هو ارتفاع لشأن الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

ونوه "أبو شقة" إلى أن حزب الوفد أطلق العديد من المبادرات ومنها "الوفد مع الناس"، و"الوفد مع المرأة"، و"الشباب والمسئول"، مؤكدًا أن الوفد هو بيت للمصريين جميعًا.

بهاء أبو شقة حزب الوفد الرياضة

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