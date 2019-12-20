تدريب وإنذار مبكر.. "الزراعة" تعلن تفاصيل مواجهة دودة الحشد الخريفية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ مشروع استخدام الإنذار المبكر لمواجهة دودة الحشد الخريفية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة " الفاو".

وقالت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، إن المشروع يعد أحد وسائل المساهمة في حماية سبل العيش والأمن الغذائي لأصحاب الحيازات الصغيرة بمن فيهم النساء والشباب، الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الدودة، وتطوير قدرات أصحاب المصلحة في مجال التوعية والمراقبة والإشراف والإدارة المتكاملة للآفة.

ووفقًا للبرتوكول المشترك بين "الفاو" والقاهرة؛ سيتم تقديم الدعم لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنشاء شبكة وطنية لدودة الحشد الخريفية، ورصد خطة فعّالة للإنذار المبكر في مصر.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة، ستبدأ من خلال تنفيذ 9 أنشطة تدريبة لتوعية المدربين الرئيسيين لجميع أصحاب المصلحة في مختلف المناطق والتدريب، على كيفية استخدام تطبيق إلكتروني، وشراء المصائد والفرمونات والشرائط القاتلة والمبيدات الحيوية، بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لإكثار المبيدات الحيوية.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إنه من المقرر أن يتضمن اليوم الأول لورشة العمل تدشين أعمال المشروع، بينما يتضمن اليومين الثاني والثالث تقييم وتقويم أنشطة المرحلة السابقة من خلال عروض تقديمية، تشتمل على ما تم إنجازه في المرحلة السابقة من أعمال مكافحة وأعمال بحوث، والجانب التشريعي والإجرائي لعمل البروتوكول.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تدشن المنظمة استبيان رأي لقياس مدى الاستفادة من الورشة من خلال جهاز يوزع على المستفيدين للإجابة عن الأسئلة المبرمجة على الجهاز بنظام الأسئلة متعددة الاختيارات.

وأضاف عبدالمجيد، أنه يتم تخصيص اليوم الأخير من الورشة للجزء العملي بحيث يتم عمل كروكي لخريطة مصر، وتقسيمها إلى 3 مناطق يتم من خلالها تحديد عدد المصائد اللازمة وعمل الفرمونات وكميات المبيدات طبقًا للمساحات، وتحديد نقاط المتابعة، وتحديد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ المشروع.

ومن المقرر إجراء ورشتي عمل افتتاحيتين للمشروع بمحافظة أسوان بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل "الفاو" في يناير المقبل تكون مدتها 3 أيام، على أن تستهدف الورشتان مسئولي الجهات ذات الصلة (أعضاء لجنة مواجهة دودة الحشد الخريفية ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات ومديري عموم المكافحة بالمحافظات ومديري المعاهد والمعامل البحثية ذات الصلة وممثلي معهد بحوث وقاية النباتات بالمحافظات ومجلس المحاصيل السكرية ومديرو مصانع السكر ومركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا ورؤساء أقسام الوقاية بكليات الزراعة بالإقليم).

يشار إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في التقليل من تأثير الآفة لأقصى درجة ممكنة، والسيطرة على تفشي الآفة من خلال تعزيز قدرات رصدها، والإدارة المتكاملة لها على جميع المستويات.

ووصلت الدودة لأول مرة إلى أفريقيا عن طريق السفن أو الطائرات في مطلع 2016؛ حيث تهدد الأمن الغذائي لأكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا.