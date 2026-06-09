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بدء امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

كتب : أحمد الجندي

09:00 ص 09/06/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

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بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، أداء امتحان اللغة الأجنبية، ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.

وتتابع غرف العمليات المركزية والفرعية سير الامتحانات لحظة بلحظة، لرصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة قد أدوا أمس امتحان مادة العلوم، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة استمرار تطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التشديد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار.

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