كشف الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرز جهود وأنشطة المعمل، خلال شهر مايو الماضي، في مجالات الفحص والتحليل والرقابة والتفتيش، مشيرًا إلى استمرار تطوير منظومة العمل وفق أحدث المعايير العلمية والفنية المعتمدة.

وواصل "المعمل" جهوده المكثفة في إحكام الرقابة على سوق تداول مبيدات الآفات الزراعية، بما يساهم في حماية الثروة الزراعية وضمان سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين وذلك في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

فحص وتحليل 5299 عينة متنوعة

أضاف مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن المعمل قام خلال الشهر ذاته بفحص وتحليل 5299 عينة متنوعة، شملت 385 عينة جمارك للتأكد من مطابقة الشحنات المستوردة للمواصفات المعتمدة، و369 عينة تجريبية لتقييم المركبات الجديدة قبل تسجيلها، بالإضافة إلى 59 عينة لإعادة التحليل، و35 عينة صلاحية، و28 عينة استخدام خاص.

وقال "ملهط" أنه قد تم اجراء 31 تحليل بصمة للمبيدات للكشف عن حالات الغش والتقليد، فضلًا عن تحليل 4423 عينة لمتبقيات المبيدات، بما يسهم في ضمان سلامة المنتجات الزراعية ورفع جودتها وفقًا للمعايير المحلية والدولية، كما تم اعتماد 32 دراسة سمية حادة ومزمنة وفقًا لأعلى مواصفات الجودة المعتمدة.

تنفيذ حملات تفتيشية موسعة

أشار مدير المعمل، فيما يتعلق بمجال الرقابة الميدانية، أنه تم تنفيذ حملات تفتيشية موسعة شملت المرور على 1322 منشأة ومحلًا لتداول المبيدات بمختلف المحافظات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة للتداول، كما تم إصدار وتجديد 60 ترخيصًا للاتجار في المبيدات.

وأوضح الدكتور فرج ملهط، أن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط 6910 عبوات مبيدات مخالفة ومغشوشة، وتحرير 21 محضرًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

ولفت مدير المعمل المركزي للمبيدات، إلى أن المعمل مستمر في أداء دوره الوطني لحماية الزراعة المصرية، من خلال تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش وتطوير القدرات الفنية والتحليلية، بما يضمن تداول مبيدات آمنة وفعالة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

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