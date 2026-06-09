بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، أداء امتحان مادة الهندسة ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك داخل اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وتتابع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.

وأكدت المديرية جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات، لضمان توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحان في هدوء وانضباط.

كما شددت على استمرار المتابعة الميدانية للجان، والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة للامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.