وفد "نقل النواب" يختتم زيارته لموانئ البحر الأحمر وجنوب سيناء

كتب- أحمد علي:

اختتمت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، اليوم الجمعة، جولتها التفقدية في محافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وتفقدت اللجنة عددًا من مشروعات النقل والطرق، والموانئ البحرية في المحافظين، وأبدى النواب عددًا من الملاحظات، التي وعد المسئولون بالعمل على تلافيها.

كما عقد الوفد البرلماني، لقاء مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وآخر مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

واستعرض الوفد البرلماني، خلال اللقاءات خطة كل محافظة فيما يتعلق بمشروعات النقل، فضلًا عن المعوقات وسُبل القضاء عليها، فضلًا عن ملفات الموانئ.

وحرص وفد اللجنة، على استقلال عبارة الجسر العربي للملاحة، في الانتقال من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، إلى مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

ونال الخط الملاحي إعجاب وإشادة نواب اللجنة، لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق الرواج السياحي، من خلال اختصار المسافة بين المدينتين، فضلا عن زيادة نسبة الأمان.

كما، حرص هشام عبد الواحد، على تفقد الميناء البحري، حيث تبين أن "قزق" صيانة اليخوت لم يعمل حتى الآن.

وأوصت اللجنة، بضرورة الإسراع في استكمال المشروع القومي للنقل بمحافظة البحر الأحمر، ورفع كفاءة الطرق التي تحتاج لعمليات التطوير والصيانة.

وطالبت بضرورة تعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية، لما تمثله من أهمية كبرى في مجال السياحة ونقل الركاب، والموانئ المتخصصة في تصدير خام الفوسفات.

وأكد هشام عبدالواحد، أن اللجنة ستفتح كافة الملفات الخاصة والموانئ البحرية، خلال دور الانعقاد الحالي، لمناقشة تعدد جهات الولاية عليها، وما يسببه من تداخل الذي قد يؤدي لتعطيل العمل.

ومن المقرر أن تعكف أمانة اللجنة على صياغة تقرير حول الزيارة، متضمنًا أبرز الملاحظات التي تم رصدها، ومجموعة من التوصيات.

ضم الوفد البرلماني، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، خالد عبدالمولى، أمين السر، والنواب جمال آدم، محمد الكوراني، عماد محروس، وسامح السايح.

كما شارك في الزيارة النائب برديس عمران، والدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.