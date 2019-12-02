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معهد "بحوث الحيوان" ينظم قافلة بيطرية بالقليوبية

11:13 ص الإثنين 02 ديسمبر 2019
معهد "بحوث الحيوان" ينظم قافلة بيطرية بالقليوبية

قافلة بيطرية-أرشيفية

كتب - أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانيه بالهرم، بالتعاون مع معهد بحوث الصحه الحيوانيه، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والهيئة العامه للخدمات البيطريه ومديريه الطب البيطري بالقليوبيه قافله بيطريه بمحافظه القليوبيه.

وتجوب القافلة مراكز قليوب وشبين القناطر والقناطر الخيريه وقها وطوخ وبنها.

وتستهدف القافلة، تقديم الخدمات من علاج وتشخيص وتلقيح صناعي للحيوانات المملوكه لصغار لمربين في القري الأكثر احتياجا وكذلك تدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثه في مجال التناسليات وعمل ندوات إرشاديه عن تعظيم الاستفاده من المخلفات الزراعية، واستخدامها في تغذيه الحيوان وكذلك عن الأمراض والتخلفات التناسلية.

وانطلقت القافله في 30 نوفمبر ومن المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر الجاري.

قافلة بيطرية معهد بحوث التناسليات الحيوانيه القليوبية

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