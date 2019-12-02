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اليوم.. انطلاق الاجتماع الثاني لمباحثات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

06:30 ص الإثنين 02 ديسمبر 2019
اليوم.. انطلاق الاجتماع الثاني لمباحثات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

جولة مفاوضات سد النهضة


كتب- أحمد مسعد:

تبدأ اليوم الاثنين، فعاليات الاجتماع الثاني على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا) في القاهرة، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، لاستكمال مباحثات قواعد الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها الأحد، أن الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين، يأتي في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا في العاصمة الأمريكية في السادس من نوفمبر الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وحضور رئيس البنك الدولي، في ضوء الاتفاق على عقد 4 اجتماعات.

ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع على مدار اليومين، النقاش حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

سد النهضة تشغيل سد النهضة مصر اثيوبيا السودان مفاوضات سد النهضة

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