"محلية النواب" توصي بحل مشاكل المواصلات في قرية ببني سويف

كتب - أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها بدوي النويشي، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن توفير وسيلة مواصلات لربط قرية الحمام بمركز ناصر بمدينة بني سويف، وإحلال وتجديد كوبري قرية الزيتون على ترعة الإبراهيمية بمركز ناصر بني سويف.

وطالب النائب، بالعمل على توفير وسائل المواصلات للمواطنين، خاصة أن أهالي قرية الحمام بالوضع الحالي يعانون من عدم توفير مواصلات لها، وهو ما يؤثر بالسلب على أوضاعهم.

وتدخل السكرتير العام لمحافظة بني سويف، بالتأكيد على أنه تم التنسيق مع المواقف بشأن توفير خطوط سير لقرية الحمام، وسيتم التغلب على هذا الإشكالية حرصا على مصلحة المواطنين.

كما طالب النائب، بالعمل على إحلال وتجديد كوبري قرية الزيتون على ترعة الإبراهيمية بمركز ناصر بني سويف، مؤكدًا على أنه يمثل أهمية للقرية ولابد من تطويرها حرصًا على مصلحة المواطنين، فيما عقب ممثل وزارة الري، "الكوبري في حاجة للصيانة فقط وفق تقرير اللجنة الفنية التي نظرت هذا الملف"، فيما أكد ممثل المحافظة بأنه سيتم توفير الاعتمادات اللازمة لهذه الأعمال المنتظرة.

وانتهت اللجنة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في المحافظة للتغلب على هذه الإشكاليات بالتنسيق مع النائب عبدالحكيم مسعود من أجل مصالح المواطنين.