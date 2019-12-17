العصار يبحث مع وفد تشيكي التعاون في مجال التصنيع العسكري

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، لوبومير كوفاريك رئيس مجلس إدارة شركة "CZ" التشيكية والوفد المرافق له، لبحث نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع أنظمة ومعدات عسكرية، في ديوان عام الوزارة.

ويأتي اللقاء في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة في المجالات المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها ومنها التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات والبنادق الآلية، حيث تم الاتفاق على التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) التابعة للوزارة وشركة CZ التشيكية من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث توطين تصنيع بعض الأسلحة والمعدات العسكرية في مصر لتوفير مطالب الجهات المعنية بمصر والتصدير.

ومن ناحيته، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة التشيكية، عن أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث يتوفر بشركاتها ووحداتها إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة وخطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، ويتم إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات، طبقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة، ما يساعد على نجاح توطين تكنولوجيا تصنيع المسدسات، والبنادق الآلية والأسلحة الأخرى.

وفي نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تكون على تواصل دائم وتنفذ زيارات للمنشآت المتوفرة بالشركتين لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك، ووضع خطة طريق للتنفيذ.​