الانتهاء من ربط مداخن كهرباء بني سويف بمنظومة الرصد الإلكتروني

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي لإنبعاثات 8 مداخن بمحطة كهرباء بني سويف الجديدة، والتي تعد من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لرصد نوعية الهواء وتوفير بيئة صحية للمواطن.

وأقيم المشروع في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والكهرباء حيث تقوم تلك المداخن برصد كل من عناصر الجسيمات الصلبة الكلية وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والأكسجين ودرجة الحرارة، كما تقارن أجهزة الرصد القراءات مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بشكل مستمر للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة البيئة لربط الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بهدف الحفاظ على نوعية الهواء، حيث يصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية للرصد حاليًا إلى 68 منشأة على مستوى الجمهورية تمثل 291 مدخنة.