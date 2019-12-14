بالصور.. عمرو أديب ورجاء الجداوي في عزاء مخرج "الحكاية"

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كتب - أسامة علي:

تصوير - مصطفى الشيمي:

شارك الإعلامي عمرو أديب، في عزاء المخرج شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، والذي أقيم مساء السبت بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

كما حرص على الحضور: الفنانة رجاء الجداوي، والإعلامي خالد أبوبكر، والإعلامي عمرو الليثي.

وشريف السقا، هو مخرج برنامج الحكاية على شاشة MBC مصر، وشقيق الإعلامي مصطفى السقا، وهو المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" السابق.

وشيُعت أمس جنازة السقا، بعد صلاة الجمعة، من مسجد الشرطة فى مدينة 6 أكتوبر، بعد وفاته إثر حادث أليم.