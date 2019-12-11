تسبب نخر الكبد وفشل القلب.. 10 معلومات عن الحبة القاتلة

كتب- محمد نصار:

انتفض مجلس النواب ضد انتشار وتداول ما يعرف بـ "الحبة القاتلة"، خاصة بعد زيادة معدلات الانتحار من خلالها خلال الفترة الماضية.

وتقدمت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحية بالبرلمان، تقديم مقترح برغبة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لمنع توزيع وبيع "حبة الغلة" نهائيًا من الصيدليات.

ويرصد مصراوي، أبرز المعلومات عن حبة الغلة أو ما تعرف بـ"الحبة القاتلة"، وفقًا لدراسة أجراها باحثون، على النحو التالي:

- المسمى العلمي لها "الألومنيوم فوسفيد".

- تستخدم لمنع تسوس محصول القمح، وحمايته من الحشرات الضارة.

- حظرت عشرات الدول العربية استخدامها، بعد تسببها في زيادة نسبة وفيات الأطفال.

- تسجل وزارة الزراعة حبة الغلة كمبيد حشري، وتدخل مصر بشكل رسمي.

- لا توجد أية محاذير على تداولها، وتدوّن عليها عبارة "عالية السمية".

- يوجد منها 18 منتجًا بأسماء تجارية مختلفة، إلا أن تركيبها واحد، واستخدامها واحد في حفظ الغلال والحبوب.

- تدخل مادة "زينك فوسفيد" في تصنيع حبة الغلة، ويخرج منها غاز قاتل للبشر.

- لا تترك حبة الغلة أية آثار على الجسم بعد استخدامها في حالات الانتحار.

- أعراض التسمم بها (التهاب المعدة - نخر الكبد - عدم انتظام ضربات القلب - فشل القلب الاحتقاني - صدمة نقص حجم الدم).

- تنتشر بشكل أكبر في المناطق الريفية بسبب استخدامها في حفظ الغلال.