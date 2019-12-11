أمطار غزيرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل باهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء مستقر على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن الطقس يميل للدفء نهارا وبارد في فترات الليل، مطالبا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، لافتًا إلى أن درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعي.

وأكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل، أنه بداية من الخميس تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار على كافة أنحاء الجمهورية، تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب البلاد خاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية.

وتابع: "يصاحب حالة عدم الاستقرار سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية تكون متوسطة على القاهرة وسيناء".

وأكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل، أن درجات الحرارة 18 -14 على السواحل الشمالية، 19 - 15 على القاهرة والوجة البحري، و21 - 12 على شمال الصعيد.

وأشار إلى أن عدم الاستقرار يستمر يوم واحد فقطن لكن مع بداية يوم الجمعة تهدأ الرياح وتقل فرص سقوط الأمطار لتنحصر على السواحل الشمالية فقط وتكون من خفيفة إلى متوسطة.​