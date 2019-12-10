مجلس الوزراء يوافق على إنشاء "صندوق الوقف البحثي"

كتب - محمد غايات":

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء "صندوق الوقف البحثي" على أن يتبع الوزير المختص بشئون البحث العلمي ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى بالمحافظات.

ويأتي إنشاء هذا الصندوق تنفيذاً لخطة الحكومة التي اعتمدها مجلس النواب فى يوليو 2018 ضمن محور بناء الإنسان المصري ، حيث يتولى تمويل المقترحات البحثية الجماعية والتي تتطلب الدعم المالي العاجل في كافة مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية والإنسانية القائمة على البحث العلميّ بالإضافة إلى تمويل الدراسات الداعمة لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى جانب الاستثمار في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية وتقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين والمخترعين وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية بالتدريب داخل وخارج البلاد.

كما يتولى الصندوق دعم الابتعاث الخارجي للشباب الباحثين؛ للحصول على درجات علمية في مجالات متميزة من العلوم فضلاً عن التشجيع على مجال الإنفاق في مجال البحث العلميّ، والقيام بكل ما من شأنه استثمار وتنمية موارد الصندوق.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق الخاص بالاتفاق الإطاري(المؤرخ في 19 أبريل 2006) بين الحكومة المصرية ووكالة التنمية الفرنسية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/ 11/ 2019.

ووفقاً للملحق تُعدل الفقرة 3 من المادة 10 من الاتفاق الإطاري الخاص بالضرائب والرسوم وذلك باستبدال أي إشارة لوكالة التنمية الفرنسية بمُسمى مجموعة وكالة التنمية الفرنسية، كما تُلغى الفقرة الخاصة بفرض الضرائب على مؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى وفقاً لاتفاقية الضرائب الدولية الموقعة بتاريخ 19/ 6 /1980، مع وجوب تطبيق هذين التعديلين على أية عقود حالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية أو مؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامهما في إقامة محطتي محولات كهربائية، الأولى بمساحة 5.42 فدان ناحية الناصرية – برنشت – محافظة الجيزة والثانية بمساحة 5.25 فدان ناحية برنشت، محافظة الجيزة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 260.32 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية إسنا، محافظة الأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي وبرك أكسدة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9.77 فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية ساقلتة، محافظة سوهاج لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب ؛ وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.