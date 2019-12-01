توقيع عقد إنشاء وتنفيذ محطة محولات كهرباء البساتين (3)

كتب- محمد صلاح:

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأحد، عقدًا مع اتحاد مكوّن من شركات "جيزة سيستم" - مصر، و"تايكاي" الصينية، لإنشاء محطة محولات البساتين (3) في منطقة كهرباء القاهرة.

وأوضحت مشالي في تصريحات لها، أنه تم توقيع العقد لإنشاء محطة محولات البساتين (3) جهد 11/66 كيلو فولت، سعة 2× 40 م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS).

وأضافت مشالي، أن حجم الأعمال المطلوب يتضمن إنشاء 10 خلايا جهد 66 كيلو فولت، و2 موزع جهد 11 كيلو فولت، بالإضافة إلى مهمات الوقاية والاتصالات والأعمال المدنية للمحطة.

كما أوضحت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالي 86.2 مليون جنيه مصري، يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع خالي من الموانع.