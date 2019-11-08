حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد مشروعات بمصر الجديدة.. والحكومة تنفي 11 شائعة
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفقد الرئيس بعدالفتاح السيسي سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة، بالإضافة إلى نفي الحكومة 11 شائعة، ونصيحة من التعليم للمتقدمين إلى الوظائف الجديدة.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.
الخبر التالى:الرئاسة تنشر فيديو تفقد السيسي لمشروعات مصر الجديدة
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