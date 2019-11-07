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    رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي

    12:30 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب محمد غايات :

    بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

    وجاء في نص البرقية " يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار".

    مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شيخ الأزهر

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