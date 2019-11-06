وكيل النواب يطالب رؤساء اللجان بالتأني في الرد على بيان الحكومة

كتب - أحمد علي:

كلّف السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، رؤساء اللجان النوعية؛ بدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أمام البرلمان "دراسة متأنية".

جاء ذلك في أولى اجتماعات اللجنة للرد على بيان الحكومة، اليوم الأربعاء.

وقال "الشريف"، إن الرد على بيان الحكومة مهم وفي غاية الخطورة، مضيفًا أن فلسفة البيان تعبر عن طبيعة العمل في المرحلة الحالية والعمل الذي يتسم بالصدق والشفافية والوضوح في التعاطي مع الموضوعات والبيانات خاصة وان مجلس النواب تحمل مسئولية كبيرة في الرقابة في ظروف دقيقة وصعبة واستطاعت الحكومة إنجاز عدد من الملفات لشائكة وإنجاز بعض الملفات بشكل متميز.

وواصل: "لا يمنع ذلك من حدوث بعض أشكال القصور في بعض الملفات التي سندرسها وندرجها في تقرير الرد على بيان الحكومة".