القاهرة الجديدة: حملات لإزالة الإشغالات وغلق وتشميع المولات المخالفة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة شن عدة حملات لإزالة التعديات والإشغالات بمراكز خدمات الحي الأول والثاني ومركز خدمات التجمع الخامس، تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبمشاركة رؤساء الأحياء والإدارات المختلفة بجهاز المدينة، وبالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق.

وقال النجار، في بيان، اليوم الأحد: "أسفرت الحملات عن غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء وإزالة الإشغالات بعدد من المولات، لعدم وجود رخصة تشغيل واستخدام الجراجات كمخازن ومراكز لصيانة السيارات بالمخالفة، وتعليق لافتات إعلانية على أسوار المولات بدون رخص، ووضع إشغالات بالردود الأمامي والجانبي للمولات".

وأشار رئيس الجهاز، إلى استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بالمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.