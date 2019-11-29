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تصل لـ40 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

01:03 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
تصل لـ40 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

قطار

كتب – أسامة علي:

أعلنت السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولاً : خط القاهرة/الإسكندرية

- متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيا" خط القاهرة / السد العالي

- متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

- متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

- متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.

وطالب الهيئة، المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

السكة الحديد القطارات

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