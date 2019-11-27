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برلماني يطالب "التموين" بوضع آلية محددة لخفض أسعار السلع

04:25 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
برلماني يطالب "التموين" بوضع آلية محددة لخفض أسعار السلع

برلماني يطالب "التموين" بوضع آلية محددة لخفض أسعار

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن وزارة التموين، عليها دور كبير خلال المرحلة المقبلة، لدعم محدوي الدخل من المواطنين بالسلع التموينية التي يحتاجونها.

وطالب "السيد"، في بيان اليوم الأربعاء، وزارة التموين بضرورة وضع سياسة جديدة لها خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه على سبيل المثال سنجد أن السلع التموينية الأساسية الأربعة التي أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن انخفاضها خلال بداية شهر ديسمبر المقبل، وهى السكر والزيت والأرز والدقيق يتم بيعها بأسعار أقل في القطاع الخاص.

وأوضح أن وزارة التموين استوردت السكر بأسعار عالية وصلت إلى 380 دولار للطن، بينما يباع السكر في البورصة بـ270 دولار، الأمر الذي دفع التجار لبيع السكر أقل من وزارة التموين، مشيرًا إلى أننا نريد من وزارة التموين أن تبيع السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة حتى يشعر بتحسن مستوى معيشته.

أسعار السلع وزارة التموين مجلس النواب

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