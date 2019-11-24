القوى العاملة: تعيين 260 وقياس مهارة 930 عاملًا بجنوب سيناء

القاهرة- (أ ش أ):

عينّت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 267 شابًا، منهم اثنين من متحدي الإعاقة من إجمالي المسجلين في مكاتب التشغيل البالغ عددهم 672 شابًا، كما أصدرت 931 شهادة قياس المهارة و600 ترخيص مزاولة الحرفة.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا حول ذلك من مدير المديرية محمد عبدالرحمن، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال أكتوبر الماضي بالتفتيش الدوري ليلًا ونهارًا على 296 منشأة من خلال 12 حملة تفتيشية، فضلًا عن تنظيم 19 حملة أخرى على 150 منشأة لمراقبة مواعيد العمل، حيث أسفر التفتيش عن تحرير 55 محضر عمل و7 محاضر تراخيص، و5 محاضر مخالفة عمل أجانب بدون تراخيص.

ولفت عبدالرحمن، في التقرير، إلى أنه تم التفتيش الدوري في مجال السلامة والصحة المهنية على 35 منشأة، وإعادة التفتيش على 66 أخرى، فضلًا عن تنظيم حملتين تفتيشية، وأسفر ذلك عن تحرير 9 محاضر سلامة.

وقال: "في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ المسجلين بقاعدة البيانات 4687 عاملًا، حيث تم صرف 16 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية، فضلًا عن 48 شهادة (أمان) فئة 500 جنيه بقيمة إجمالية 24 ألف جنيه".