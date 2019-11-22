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المشير طنطاوي يحضر مباراة نهائي أفريقيا

08:54 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
المشير طنطاوي يحضر مباراة نهائي أفريقيا

المشير طنطاوى

القاهرة- (مصراوي):

حضر المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، مباراة نهائي أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة، بين منتخبي مصر الأولمبي وكوت ديفوار باستاد القاهرة الدولي.

وشهدت المباراة، حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

واستطاع كل من المنتخب المصري والإيفواري أن يصلان إلى أولمبياد طوكيو بحجز أول بطاقتين بالفوز على جنوب أفريقيا وغانا على الترتيب.

وشهدت الدقيقة 37 من المباراة، هدف أول للمنتخب المصري عن طريق كريم العراقي بعد عرضية رائعة من رمضان صبحي تصل الكرة للعراقي ليسدد كرة قوية يكتفي حارس الأفيال بمشاهدتها في مرماه.

المشير طنطاوي نهائي أفريقيا منتخب مصر كوت ديفوار

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